AK Partili Şengül: İzmir’e 50 bin TOKİ konutu yapılacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, vatandaşların rahat ulaşabileceği, konforlu ve modern 50 bin TOKİ konutunu İzmir’e kazandıracaklarını açıkladı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret etmeyi sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca’nın ardından, dün de Karabağlar’da teşkilatla buluştu. Salonu tamamen dolduran partililere seslenen

Şengül, bugüne kadar Karabağlar’a birçok vaatte bulunulmasına rağmen bunların hiçbirinin hayata geçirilmediğini söyledi. Şengül, "Karabağlar’ın değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Artık Karabağlar’ın makus talihini yenerek, hak ettiği noktaya ulaşma zamanı geldi. Karabağlar ilçe olduktan sonra birçok vaatte bulunarak iktidara gelenler, burayı bir adım ileri taşımadı. Bırakın sorunları çözmeyi altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşümdeki sıkıntılar daha da büyüdü. Karabağlar’ı ayrıştırdılar ve ötekileştirdiler" dedi.

Şengül, İzmir’e, herkesin ulaşabileceği, modern konutlar yapmak istediklerini ancak Büyükşehir Belediyesi'nin bazı odalarla birlikte dava açtığını belirterek, "Projeyi iptal ettiriyor ya da durduruyor. Bu nedenle İzmir’de yapılması gereken toplu konutlar, hep gecikti. Ancak İzmir’e 50 bin TOKİ konutunu yapacağız. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği konutlara çok ihtiyacımız var" diye konuştu. İlçe belediye başkan adayının kısa süre içinde açıklanacağına da dikkat çeken

Şengül, "Seçim sürecinde herkes birbirinin olumlu yönlerini ön plana çıkarmalı, olumsuzluklar konuşulmamalı. Aday kim olursa, bu kişi hepimizin adayıdır. Biz kişiye göre siyaset yapmayız. AK Parti’de amaç, millete hizmet etmektir" dedi.

İZMİR, ()

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