AK Partili Şengül'den kentsel dönüşüm uyarısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar'da vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorularını yanıtlayarak, "Çevrenizde, ‘Manzaralı, güzel yerler müteahhite verilecek. Sizi yaşadığınız yerden alıp başka yere götürecekler’ diyenler, art niyetli ve provokatördür. Bu kişilere kesinlikle inanmayın" dedi.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan ile birlikte önce teşkilatla buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ardından da kahvehane ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşları bilgilendiren Şengül, sosyal devlet anlayışının tüm gereklerinin yerine getirildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Eskiden evlerimizde televizyon olduğuna sevinirdik, şimdi ise birçok kişinin arabası var. Artık zaman değişti. Herkes, yaşadığı bölgede aracını rahatlıkla park edeceği otopark istiyor. Çocuklarımız, modern oyuncaklarla dolu parklarda zaman geçirmek istiyor. Sağlıklı ve insanca konut, herkesin hakkı. Bu noktada devletimiz adaleti gözeterek, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını amaçlıyor. Tüm adımlar, bu amaç için atılıyor. Devletimiz iyi niyetle çalışırken, bazılarının ise böyle bir derdi yok. Her türlü dedikodu ve iftirayı yayıyorlar. Siyasi kimliğimle değil, içinizden biri olarak söylüyorum, kentsel dönüşümde zorla ya da sizin istemeyeceğiniz hiçbir şey olamaz. Arsa içindeki binadan, bahçenizdeki ağaca kadar her şey değerinde hesaplanacak. En ufak hak kaybı olmayacak. ‘Manzaralı, güzel yerler müteahhite verilecek’ diyenler günahkar, art niyetli ve provokatördür. Bunları yayanlara dikkat edin ve kesinlikle inanmayın. Ayrıca bir kişiyi yaşadığı yerden alıp başka bir bölgeye gönderme gibi bir düşünce de kesinlikle söz konusu değil. Dönüşüm, olduğu yerde yapılacak."

İZMİR, ()

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