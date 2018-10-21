Ak Partili Şengül'den CHP'ye: Artık Atatürk'ün mirasını yemeyi bırakın

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun dün (cumartesi) Tarım Festivali'nde söylediği "Biz İzmir’den bir meşale yaktık. Biz üzerine ölü toprağı serpilmiş bir kentin nasıl kalkınacağını gösterdik. ‘İtikadı zayıf’, ‘Gavur İzmir’, ‘Eli yüzü sümüklü’ denilen İzmir’e bugün ‘ülkemizin göz bebeği’ diye taltifte bulunanlara gülüyoruz. O günü de bugünü de unutmadık" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kocaoğlu’nun sözlerine "Anlaşılan Kocaoğlu, İzmir’de yaptığı ve söyleyecek çok projesi olmadığı için, her seçim öncesi olduğu gibi basit siyasi yaklaşımını sürdürüyor. Geçmiş dönemde İzmir’e asla yakıştırılmayan sözleri, sanki söylenmiş gibi göstererek, siyasi ahlak ve etiğe sığmayan bir tavır gösteriyor. Hala İzmir’i kandıracağını zannediyor ama yanılıyor. İzmir, CHP ve Aziz Kocaoğlu’na mahkum değil" dedi. Kocaoğlu yönetimindeki İzmir’in büyük sorunlarla boğuştuğunu ileri süren Şengül, "Kocaoğlu, meşaleyi yaktığını söylüyor, acaba meşaleyi nerede yaktı? Biz göremedik, bize yaktığı yeri gösterirse seviniriz. İzmir’de meşaleyi yakmadı ama bu güzelim kenti altyapı ve trafik sorunlarıyla boğuşan, pis kokan bir şehir haline getirdi. Şimdi de gerçekliği olmayan birtakım söylemleri kullanarak, kitlesine mesaj vermeye çalışıyor. Bu sözlerin söylenmediğini en iyi bilenlerden biri de Aziz Kocaoğlu’dur ama hala İzmir’i kandıracağını zannediyor" dedi.

'ARTIK EMEKLİ OL VE BUNUN TADINI ÇIKAR'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Şengül, CHP'nin 15- 16 yıldır İzmir’de yaşam biçimi, Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yaparak, İzmirli'nin hassasiyetlerini kullandığını ileri sürerek, şöyle dedi:

"Tüm bunlara karşın İzmir’e hiçbir şey vermediniz. Bırakın İzmir’i ileriye götürmeyi çağdaşlığın yanına bile yaklaşamayacak noktaya getirdiniz. Sayın Kocaoğlu, artık emekli ol ve bunun tadını çıkar. Eğer hala kafanızda adaylık varsa ve İzmir’i kendinize mahkum etmeyi düşünüyorsanız, bilin ki yanılıyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Artık Atatürk’ün mirasını yemeyi bırakın. Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin. Kimseyi değerlerimiz üzerinden ayrıştırmayın. Siz onları kullandıkça, bu değerlerimize de zarar veriyorsunuz. Atatürk ve Cumhuriyet hepimizindir. Ak Parti, sonuna kadar da bu değerlere bağlıdır. Artık İzmir’in geleceğini konuşalım. Hayata geçirilecek projeler üzerinden siyaset yapalım. Eğer bunları yapmayacaksanız lütfen susun ve İzmir’e daha fazla zarar vermeyin:"

İZMİR, ()

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