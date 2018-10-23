Ak Partili Şengül: Cumhur İttifakı'nın tamamen dağılması söz konusu olamaz

Ak Parti - MHP'nin yerel seçimlerde ittifak içinde olmayacağı liderleri tarafından açıklandı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı'nın tamamen dağılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek ş "İki parti, ülkemizin birliğine ve bağımsızlığına yönelik tüm saldırılara karşı ittifakını sonuna kadar devam ettirecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "MHP af teklifinden asla geri dönmeyecektir. Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır. Yerel seçimde herhangibir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız. Seçimde kendi yolumuzu kendimiz seçeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin ittifakla ilgili sözlerine "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz" sözleriyle yanıt verdi. Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de Ak Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın tamamen dağılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"İki parti, ülkemizin birliğine ve bağımsızlığına yönelik tüm saldırılara karşı ittifakını sonuna kadar devam ettirecektir. Ak Parti ve MHP, bu konuda hemfikirdir. Ancak bazı konularda zaman zaman ayrı düşünülmesi de doğaldır. Sonuçta iki farklı partinin farklı yaklaşımları da olabilir. AK Parti ve MHP arasındaki cumhur ittifakının, tamamen dağıldığını ve bozulduğunu söylemek doğru değildir. Ülkenin çıkarları doğrultusunda fikir birliğinin devam edeceği inancındayım. Alınan kararın hem AK Parti hem de MHP adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İzmir halkının yerel seçimde Ak Parti'yi tercih ederek, özlem duyduğu hizmete kavuşacağına inandığını da belirten Şengül, "Biz yerel seçimler öncesinde zaten İzmir'in tüm kesimleriyle ittifak sağlıyoruz. İzmir'de ittifakın adresi Ak Parti'dir."

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