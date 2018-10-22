Ak Partili Şengül: CHP'de hizmet değil makam kavgası var

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçim öncesi adaylık sürecinde CHP’li mevcut belediye başkanları ve aday adaylarının aleyhinde kullanılmak üzere kendilerine CHP içerisinden bazı bilgi ve belgelerin geldiğini belirterek, teşkilat üyelerini "Hiçbir partilimiz CHP içindeki kavgaya alet olmasın" diye uyardı

Ak Parti olarak yaklaşan yerel seçimlere çok iyi hazırlandıklarını, proje ve hizmet odaklı bir strateji oluşturacaklarını söyleyen Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçim öncesi adaylık sürecinde CHP'li mevcut belediye başkanları ve aday adaylarının aleyhinde kullanılmak üzere kendilerine CHP içerisinden bazı bilgi ve belgelerin geldiğini belirterek, teşkilat üyelerini uyardı. Şengül, "İzmir halkına elbette CHP'li belediyelerin yetersizliğini ve kentimize verdiği zararı anlatacağız. Ancak yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP içindeki mücadeleye de kesinlikle alet olmayacağız. Bizim üzerimizden birtakım kişileri yıpratmaya çalışıyorlar. Siyasette her şey sadece kazanmak üzerine olmamalıdır. Siyasetin bir ahlakı, etiği ve kuralı vardır. Biz bunlardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. CHP'nin yaptığı hizmet değil, makam ve iktidar kavgasıdır. Zaten Ak Parti'yi, onlardan ayıran temel fark da budur. Ak Parti'de kimse makam ve mevkiye talip olmaz, milletimize hizmet için yola çıkar. Bu noktada ilçe teşkilatlarımız CHP içindeki kavgaya karışmasın, sadece partimizin çalışmalarına odaklansın."

İZMİR, ()

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