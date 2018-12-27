AK Partili Şengül: Buca Cezaevi park olacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin İlçe Başkanlığını ziyaretinde Buca Cezaevi’ni kaldıracaklarını söyleyerek, yerine yeşil alan, park, eğlence ve aktivite merkezi oluşturacaklarını ifade etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Buca’daki partililerle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'de hizmet ayrımı yapıldığını öne sürerek, şöyle dedi:

"İzmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri. Ama gelişmişlik ve şehircilik açısından inanılmaz sıkıntıları var. Bu problemlerin en çok yaşandığı ilçelerden biri de Buca. Artık buna ‘dur’ deme zamanı geldi. Buca, hak ettiği hizmeti bir türlü alamadı. Çünkü İzmir’de vatandaş arasında hizmet ayrımı yapılıyor. Alsancak ile Buca’yı, Karşıyaka’nın sahiliyle arka mahalleyi ayırıyorlar. Bunların kafasında ayrımcılık var. 31 Mart’ta artık bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. AK Parti olarak, sadece belli bölgelere değil, herkese hizmet edeceğiz. İlçemizdeki spor alanlarının, gençlik merkezlerinin sayısını arttıracağız. İnsanlara dokunan projeler yapacağız. Buca’nın inanılmaz trafik sorunu var ama bunu da çözeceğiz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, Buca Cezaevi'ni kaldıracaklarını söyleyerek, yerine yeşil alan, park, eğlence ve aktivite merkezi oluşturacaklarını ifade etti. Şengül, "Yıllardır şehrin merkezinde olan Buca Cezaevi’ni kaldırmanın zamanı geldi. Buraya parklar, eğlence merkezleri yapacağız. Burada, geniş yeşil alanlar oluşturacağız. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek, gönlünce vakit geçirecek. Bu sayede ilçeye de farklı bir soluk getirmiş olacağız. Buca’da yeteri kadar sosyal alan yok. Bunun eksikliği çok net hissediliyor. Bu duruma kayıtsız kalmayacağız" dedi.

İZMİR, ()

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