AK Parti’li Şahin ve Başkan Akgül, Üreğil Kent Ormanı’nı inceledi

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Üreğil Kent Ormanı’nın 1’inci etabında incelemelerde bulundu.

Hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracak projenin 250 bin metrekarelik ilk etabında çalışmalar yüzde seksen seviyesine ulaştı. Doğayla buluşmanın en kısa yolu olan Üreğil Kent Ormanı tamamlandığında kentin kimliği ve sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak. Ankaralıların yeşillikler içinde spor, gezinti ve piknik yapabileceği projenin ilk etabındaki faaliyetler hakkında Şahin’e bilgi veren Akgül, kent ormanının nefes alınacak, doğayla iç içe zaman geçirilebilecek bir alan olarak tasarlandığını kaydetti. Akgül’e çalışmalarında başarılar dileyen AK Parti'li Şahin, "Ankara’mıza, Mamak halkına böyle bir projeyi kazandırdığı için Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

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