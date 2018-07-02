AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - AK Parti Kayseri Milletvekilliğine seçilen Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel mazbatalarını aldı.

Adalet Sarayı konferans salonunda gerçekleştirilen mazbata törenine AK Partiden milletvekilliğine seçilen Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel'in yanısıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve AK Parti üyeleri katıldı. Mazbatasını alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin tamamlandığını belirterek, "Türkiye genelinde olağanüstü derecede bir itiraz olmadı, Kayserimizde de herhalde bir itiraz gerçekleşmedi. Ben tekrar Türkiye'deki demokrasinin taçlanmasına gösterdiği gayretten dolayı Yüksek Seçim Kurulu görevlilerini tebrik ediyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Seçim sonuçlarını ülkemize ve bölgemize lütfeden Cenabı Hakka şükrediyorum. Kayserili hemşerilerimize göstermiş oldukları teveccühten ve bize duymuş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimlerini birlikte gerçekleştirdik. Hem Cumhurbaşkanımızı hem de milletvekili olarak bizi seçen halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu bir demokrasi şöleni, bu şölen kime oy verilmiş olursa olsun demokrasinin yükselmesi anlamında son derece önemli" diye konuştu. Mazbata töreni hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

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