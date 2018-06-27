AK Partili Kaya: İzmir'de 1 milyona yakın oy aldık

24 Haziran'da yapılan seçimlerde İzmir'de AK Parti listelerinden seçilerek meclise giren Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, teşkilatı ziyaret ederek, teşekkür etti.

AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Selçuk ve Torbalı ilçelerine giden vekiller, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İzmir'de 1 milyona yakın oy aldıklarını hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

"İzmirli hemşehrilerimiz bir mesaj verdi. Burada verilen mesajların iyi okunması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden çıkması, milletimizin değerlerinden uzaklaşması İzmirli seçmeni rahatsız etti. İzmir'de gerçekleştirdikleri mitinge 2,5 milyon kişinin katıldığını iddia ettiler, sandıktan çıkan rakam, aldıkları oy ortada. İzmirliler CHP'ye prim vermedi. Biz İzmir'de 1 milyona yakın hemşehrimizin oyunu aldık. Önümüzde yerel seçimler var. Bu sonuçlar gösteriyor ki, İzmirli hemşehrilerimiz beceriksiz, vizyonsuz CHP'li yerel yönetimler yerine AK Partili yerel yönetimlerle buluşmak istiyor. Biz bu mesajı aldık. 2019 yerel seçim çalışmalarını da hemen başlatıyoruz."

'İZMİR'E HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gece gündüz çalışarak İzmir'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kaya, "Güzel bir propaganda süreci geçirdik. Son derece sağduyulu bir şekilde gerçekleşen seçim çalışmalarımızda herkesi kucakladık. Tercihi ne olursa olsun, sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimler geride kaldı, artık hizmet zamanı. Memlekete ve millete, Güzel İzmirimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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