AK Partili Kaya: İzmir, bu şımarıklığa gereken cevabı verecektir

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday adayı olma kararını değerlendirirken "İzmir, bu şımarıklığa gereken cevabı verecektir. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 4 ay önce çıkıp 'aday olmayacağım, bırakıyorum, yeter' dedi, şimdi çıktı 'sorumluluktan kaçmam, adayım' dedi. Her seçim aynı terane" dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin İzmir için tünelden önceki son çıkış olduğunu iddia eden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "İzmir yıllardır çok kötü yönetildi. Bu kentin yılları heba edildi. Bakın İmar Barışı ile birlikte tabloyu daha net görebilme imkanımız oldu. İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 62'si kaçak, sorunlu. Koltuk kavgası güdenlerin değil, İzmir'e aşkla hizmet etmenin davasını güdenlerin işbaşına gelmesi gerekiyor. Biz bu kentte yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak, tabiatı korumak, şehri geliştirmek, çocuklarımızın güvenle yetişecekleri bir İzmir'i kurmak istiyoruz. CHP belediyeciliğinin İzmir'de 15 yıldır yarattığı tahribat bir 5 yıl daha devam ederse, ileride çözülemeyecek sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu sebeple biz bu seçim için 'tünelden önceki son çıkış' diyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"CHP'de hizmet kaygısı yok, koltuk kaygısı var. İzmir'i çantada keklik gören, İzmirlilerin iradesine ipotek koyduklarını zanneden CHP'liler, bu şehre nasıl hizmet edeceklerini değil, ganimeti nasıl paylaşacaklarını tartışıyor. Çünkü bunların İzmir'e dair bir planı, projesi, gelecek hedefi yok. Akıllarında varsa yoksa koltuk sevdası ve buradan elde edeceklerinin hesabı var. İzmir, bu şımarıklığa gereken cevabı verecektir. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 4 ay önce çıkıp 'aday olmayacağım, bırakıyorum, yeter' dedi, şimdi çıktı 'sorumluluktan kaçmam, adayım' dedi. Her seçim aynı terane. Kurultay öncesi değişim çağrısında bulunup, Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevi bırakmadığı için eleştiren Aziz Kocaoğlu, 15 yıl koltukta oturduktan sonra tekrardan çıkıp 'adayım' diyor. Çark etmek CHP'de moda olmuş. Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Aziz Kocaoğlu. Sürekli çark ediyorlar. Ama İzmirli hemşehrilerimiz bunların oyununu bozacak. Bu tekere mutlaka çomak sokulacak. Sandık geliyor, hep birlikte göreceğiz."

İZMİR, ()

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