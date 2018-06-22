AK Partili Kaya: İlk turda bitecek

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Konak ve Menderes'te seçim çalışması yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes'te Bulgurca, Gümüldür ve Özdere ile Konak Göztepe'de seçim çalışması yaptı. Kaya, seçimin birinci turda sonuçlanacağını öne sürerek, şöyle dedi:

"Güçlü başkan, güçlü meclis, sürekli istikrar için milletimiz AK Parti'ye destek veriyor. Seçimin birinci turda açık ve net biteceğini görüyoruz. 24 Haziran yepyeni bir sistemle güçlü Türkiye'nin dünyaya ilanı olacaktır. 25 Haziran sabahı Türkiye'de güven ve istikrar daha da güçlenecek. Yürütme organının hızlı ve etkin karar aldığı bir Türkiye hedefimize milletimizle birlikte kavuşacağız. Koalisyon hükümetleriyle başlayan neredeyse yarım asırlık bir sistem tartışması böylece neticelenmiş olacak. Siyasi istikrar taçlandırılmış olacak. 16 yıldır AK Parti olarak bir yandan milletimiz için ülkemiz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ederken, Türkiye'yi 3 kat büyütürken diğer yandan da vesayet odaklarıyla amansız bir mücadele verdik. Bu mücadelede milletimiz her zaman yanımızda oldu. Türkiye'nin gücüne güç katmak isteyenler, 16 yıldır bu ülkenin başarısı için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola devam diyor."

İZMİR, ()

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