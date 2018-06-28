AK Partili Kaya CHP'yi eleştirdi

AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle teşekkür turlarının ikinci gününde Konak, Karabağlar, Buca ve Menderes teşkilatlarına gitti.

Ak parti teşkilalarına teşekkür eden milletvekilleri, yerel seçim hazırlıklarına da başladıklarını söyledi. Kaya, CHP'nin hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergilemediğini öne sürerek şunları söyledi:

"Anamuhalefet partisinin içine HDP kaçtı. CHP halkta karşılık bulan politikalar üretemiyor, önce gerilim yaratıyor sonrasında ise kendi yarattığı gerilimden siyasal sonuç çıkarmaya çalışıyor. Ülkenin anamuhalefet partisinin yerli ve milli olması gerekiyor. Ancak CHP ne yazık ki yerli de milli de olamaz. Acı ama gerçek. Çünkü 2010'da CHP'de sadece bir lider değişimi yaşanmadı, CHP'nin genleriyle oynandı. CHP tam da bu günler için dizayn edildi. CHP'nin ambalajı farklı içi farklıdır. CHP'nin içine HDP kaçmıştır. Eskiden CHP'liler bir seçim öncesinde ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e yaparlardı, şimdi gelinen noktada ise seçim kampanyalarının startını HDP'li Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek verdiklerini görüyoruz. CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP değildir. İzmirli hemşehrilerimiz de bunun çok iyi farkındadır. CHP üst yönetimi genel seçim öncesinde Akşener'in partisine milletvekillerini göndererek kiralık milletvekili pozisyonunun ortaya çıkmasına neden oldular, genel seçimde de HDP'nin barajı geçmesi için oylarını kiraladılar. Devletin ve milletin karşısında konumlanan bu CHP'ye İzmirliler artık tahammül etmeyecektir."

İZMİR, ()

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