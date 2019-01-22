AK Partili Kavak'tan, 'sate tutanak' açıklaması

GAZİANTEP, () - AK Parti'nin Nurdağı belediye başkan aday adaylarından Ökkeş Kavak, son günlerde kendisiyle ilgili olarak sosyal medyada yer alan tutanağın gerçeği yansıtmadığını belirterek, algı operasyonu yaptığını iddia eden kişilerin peşini bırakmayacağını açıkladı.

AK Parti'den aday adayı olan Ökkeş Kavak ile ilgili sosyal medyada, 2009 yılında yine aday adayı olduğu Nurdağı belediyesi için aday gösterilmeyince AK Parti ve Türk bayrağını yaktığı ve bu durumun partililer tarafından tutanak altına alındığına yönelik dolaşan belgenin sahte olduğunu açıkladı. Yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösteren Kavak, bilinçli olarak ortaya atılan sahte belgeler ile amacın algı operasyonu yaparak şahsını ve AK Parti'yi yıpratmak olduğunu savundu. Sözde tutanakta ismi geçenlerin hazırladıkları ve imzaladıkları yeni tutanak ile olayın gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna aktardığını vurgulayan Kavak, şöyle dedi:

"Üzerime atılan suç çok çirkin. Bayrakları indirip, yakmışız. Bu hayali bir kurgu ve çok acemice yapılmış bir algı operasyonudur. İmzası bulunan kişilerin böyle bir tutanaktan haberi yok. Bunu şuan başka bir partide siyaset yapanlar gerçekleştiriyor. O sözde tutanakta ismi bulunan arkadaşlar yeni bir tutanak konuyu yalanladılar. İmzalardan haberleri olmadığını ve bunun apaçık bir algı operasyonu olduğunu kayıt altına almış oldular. Bu saldırılar bizleri ayrıştırmadığı gibi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Teşkilatımıza nifak sokmaya çalışanlar emeline ulaşmadı. Konuyla ilgili olarak tüm yasal yollara başvuracağım. İddia ve varsayım ile şahsımı zan altında bırakan bu olayın peşini asla bırakmayacağım. Aday olmadığımız dönemde de Nurdağı’nda rekor oyların alınmasına katkı sağladık.’’

Kavak, tüm oynanan oyunlara rağmen Ak Parti’nin Nurdağı’nda rekor bir oy ile yeni bir seçim zaferi kazanacağını da sözlerine ekledi.

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