AK Partili kadınlardan bez torba imalatı

İSRAFIN önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çevre hassasiyeti konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan 'Sıfır Atık' projesine destek veren AK Parti İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, bin adet bez torba imal etti.

Bayraklı’daki Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölyesini kullanan AK Partili kadınlar, bin adet bez torma yaptı. Kadınların hazırladığı bez torbaların, çeşitli etkinliklerde vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, İl Başkanı Aydın Şengül’ün eşi Nuriye Şengül, Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan’ın eşi Makbule Aslan, atölyeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen projenin önemine dikkat çeken Ayşen Zeybekci, "Okulumuzun da desteğiyle böyle bir projenin gerçekleştirilmesi, beni çok mutlu etti. Bu çalışmanın meslek lisesinde yapılıyor olması, aynı zamanda öğrencilerimizin mesleklerinin de ne kadar değerli olduğunun ve her alanda karşılık bulacağının göstergesi. Ziyaretimiz sırasında sektördeki açıkların giderilmesi ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesi konusunda da okul yöneticilerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Projenin hayata geçmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BEZ TORBA SAYISI ARTACAK

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da 'Sıfır Atık' kampanyasına destek olmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerin ibelirterek, "Teşkilatımızın her kademesinde yer alan kadınlarımız, atölyede bez torbalar üretti. İlk etapta toplam bin bez torba yapıldı ama proje devam ediyor. Bundan sonra da dikimler sürecek ve bez torba sayısı daha da artacak" dedi.

İZMİR, ()

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