AK Partili kadınlar listelere seçilecek sıralardan girmek istiyor

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, kadınların siyasette varlığını önemsediklerini belirterek, "Amacımız her ilçede en üst oranda kadın meclis üyesi adayının, listelere seçilebilecek yerlerden yazılmasını sağlamak" dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Kadın kollarının sahadan hiç ayrılmadığını söyleyen Büyükdağ, şuanda da hem il hem de ilçelerde seçim koordinasyon merkezleri (SKM) kurmaya başladıklarını belirtti. SKM çalışmalarının tamamlanmasının ardından, saha çalışmalarının hız kazanacağına dikkat çeken Büyükdağ, "Teşkilat içi eğitimleri veriyoruz. Seçim işleri, sandık bazlı çalışma, teşkilatlanma yapısı gibi konularda başlattığımız eğitimlerimiz sürüyor" dedi. Kadınların siyasetteki varlığını çok önemsediklerini de dile getiren Başkan Büyükdağ, şunları söyledi:

"AK Parti, kadına siyasette çok ciddi alan açtı. Özellikle Cumhurbaşkanımız kadınlara siyasette çok önemli bir alan açtı. Şuanda Meclis'te 53 kadın vekilimiz var. 53 kadın vekilin 46'sı teşkilatlardan yetişen milletvekillerimiz. Bu da şunu gösteriyor, AK Parti siyasetçisini kendi içerisinde yetiştiriyor. Biz kadın kollarını bir okul olarak görüyoruz. Okul olarak gördüğümüz için de sürekli kadın siyasetçi yetiştirmeye gayret ediyoruz."

'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'

Yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyeleri ve kadın muhtarların da sayısını arttırmak istediklerini söyleyen Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'de meclis üyesi olmak için bir çok kriter var. Biz görevi layıkıyla yapabilecek kadınlarımızı titizlikle seçip inşallah meclis üyesi olarak görmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde 300'ün üzerinde kadın belediye başkan aday adayı var. Genel merkezin yaptığı çalışmaya göre 120 kadın aday, bu işi yapabilecek özelliklere sahip. İzmir olarak da evet kadın sayısı istediğimiz oranda değil ama ben inanıyorum ki bu dönem eskisine oranla çok daha iyi sayılara ulaşacak."

Büyükdağ, belediye başkan adaylığı düşüncesinin olmadığını belirterek, "Şuanda herhangi bir yer için aday adaylığım söz konusu değil. Kadın kolları gibi önemli bir görev yürütüyorum. Görevimize devam ediyoruz" dedi.

'SEÇİLEBİLİR SIRADAN ADAY GÖSTERMEK ÖNEMLİ'

Dilek Yıldız Büyükdağ, siyasette kadın sayısını kesinlikle arttıracaklarının altını çizerek, "Sayısal rakam ifade etmek istemiyorum ama amacımız her ilçede en üst oranda kadın meclis üyesi adayının, listelere seçilebilecek yerlerden yazılmasını sağlamak" dedi.

AK Parti Kadın Kolları olarak seçim çalışmalarını, kapı kapı gezerek yapacaklarını belirten Büyükdağ, "Üye sayımız şuanda 190 binin üzerinde. Bunu arttırmayı hedefliyoruz. Sandık bazlı çalışma yapacağız. Bu çalışmaları yaparken hedeflerimizden biri de üye sayımızı arttırmak. Örneğin o evin kadını üyeyse, eşi ve çocuğu da mutlaka üye yapılmalı diye düşünüyoruz. Üyelik biz de bir aidiyettir. Üyeliğin her hangi bir sorumluluğu yok. Bir çok kişi bu nedenle üye olmaktan çekinebiliyor" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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