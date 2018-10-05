AK Partili kadınlar kedi ve köpek maması dağıttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri, Hayvanları Koruma Günü kapsamında halkın kalabalık olduğu yerlerde, üzerinde hayvanları koruma konusunda bilgilendirici notlar bulunan kedi ve köpek mamaları dağıttı.

AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları üyeleri, Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenledi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır ve partili kadınlar, Kordon, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı'nda, üzerine hayvanları koruma ile ilgili notların iliştirildiği yazıların bulunduğu mini paketler halinde kedi ve köpek maması dağıttı. İki saat içinde 500 paket kedi ve köpek maması tükendi. Yürüyüş yapan vatandaşların yanı sıra, esnaf da cadde üzerine gelerek mama paketlerinden aldı.

AK Parti Marmaris İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Elmas Bozkır, "4 Ekim, Hayvanları Koruma Günü olarak tam 87 yıldır takvimlerde yerini alıyor. İlk defa hayvanlara 'mal değil can' olarak bakan bir partinin Marmaris teşkilatı olarak bugün en azından halkımızın sokakta yaşamaya çalışan kedileri, köpekleri fark etmeleri onlarla iletişime geçmeleri için böyle bir etkinlik düşündük. Kedi köpek beslemeyen insanların minik paketlerdeki mamalarla onlara 30 saniyelerini ayırıp beslemelerini istedik. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki sevgi her şeyin başı ne kadar ağır cezalar getirsek de en önemlisi hayvan sevgisini aşılamak. Bugün anladık ki hayvan sevgisini aşılayabilmek için daha yapmamız gereken çok işimiz var" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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