AK Partili kadınlar görme engelli çocukları sevindirdi

AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanlığı, 7-14 Ocak tarihinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Antakya Atatürk İlkokulu’nda bulunan görme engelli çocukları ziyaret ederek hem haftalarını kutladı hem de çocuklara hediyeler dağıttı.

Okul içerisinde bulunan görme engelliler sınıfını ve özel eğitim sınıflarını ziyaret ederek hediyeler veren AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Sara Gök ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, sınıfları tek tek ziyaret ederek okul müdürü Halil İbrahim Aksu’dan hem okulla ilgili hem de çocuklar ile ilgili bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada amaçlarının toplumu önyargılarından arındırarak engelli vatandaşlarımızın bir birey olarak yaşadığını göstermek olduğunu belirten Gök; “Toplum, görme engelli vatandaşlarımızın farkına vararak onları yalnızlaştırmamaları gerekiyor. Engelli olmak hiç kimsenin tercih ettiği bir durum değildir. Ama sağlıklı olan her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Sosyal devlet olma bilinci ve pratiğiyle bütün engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi görme engelli kardeşlerimizin de yanındayız” diye konuştu.

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