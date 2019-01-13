AK Partili kadınlar çocuklar için atkı ve bere ördü

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, kendi ördükleri 2 bin atkı ve bereyi İzmir'in yanı sıra Erzurum, Muş ve Bitlis'te eğitim gören ilkokul öğrencilerine de gönderdi.

"Çocuklarımız üşümesin" adlı proje kapsamında hazırlanan el emeği atkı ve bereleri alan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri aracılığıyla kilometrelerce uzaktan mesaj ve fotoğraflar yollayarak, duydukları mutluluğu iletti. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projeye, İzmir'in 30 ilçesindeki kadınlar destek verdi. Büyük özenle örülen atkı ve bereler, kargo ile çocuklara ulaştırıldı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza sevgiyi aşılayabilirsek, onlarla sevgi temelinde bir ilişki kurabilirsek, geleceğe de o kadar sağlam yatırım yapmış oluruz. Ufak hediyelerle bile çocukların gülümsemesini sağlamak, onları sevindirmek mümkün. Önemli olan bunu düşünebilmek, onlara sevildiklerini hissettirebilmek. Bu noktada, arkadaşlarımızın sevgilerini katarak hazırladıkları atkı ve bereleri çocuklarımıza ulaştırmanın, farkındalık açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Projemizle ilgili çocuklarımızın ailelerinden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Heyecanla bizi arayan ve büyükleri aracılığıyla bize mesaj gönderen çocuklarımızın mutluluğunu hissettik" dedi.

İZMİR, ()

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