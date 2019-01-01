AK Partili heyetten yılbaşı ziyaretleri

YALOVA’da AK Parti heyeti yılbaşı nedeniyle çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin ve il yöneticileri yeni yıl nedeniyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler Yalova Devlet Hastanesi’nden başladı. Ziyarette vatandaşlara ve hastalara karanfil hediye edildi ve yeni yılları kutlandı.AK Partili heyet çocuk yuvası, huzurevi ziyaretlerinin yanı sıra yılbaşı gecesi çalışan polis, itfaiye ve taksicileri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



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