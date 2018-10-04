AK Partili gençler sokak hayvanlarına mama dağıttı

İZMİR'in Karşıyaka ve Çiğli ilçerinde AK Parti'li gençler tarafından, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sokak hayvanlarına çocuklarla beraber mama dağıttı, su verdi. İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hem çocukları sokak hayvanları ile bütünleştirmek hem de sokaktaki canlara dikkat çekmek amacıyla bir besleme etkinliği yaptıklarını belirterek, "İlk olarak Bostanlı sahilinden başladık, buradan da Çiğli'ye geçeceğiz. Amacımız hayvan haklarına dikkat çekmek ve bu anlamda AK Parti İl Başkanlığı ve Hayvan Hakları Komisyonu olarak da çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapmak. AK Parti İl Başkanımız Aydın Şengül'ün talimatlarıyla biz il binamızda Hayvan Hakları Komisyonu kurduk. Bu kapsamda il binamıza her ay 1 ton mama geliyor. İlçelerimizde ekiplerle dağıtım yapıyoruz. Bu ekipler bir ay boyunca kedi ve köpeklere besleme yapıyorlar. Dağıtımların dışında ikinci bir etkinlik olarak mobil veterinerlik hizmeti ile ilgili bir çalışma başlatacağız. Çalışmanın detayları belirlendikten sonra basına duyurulacak" dedi.

Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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