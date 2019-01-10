AK Partili gençler Erciyes'te kampa girdi

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın seçim stratejisi için gittiği Kayseri Erciyes'teki üç günlük kamp sona erdi.

Kampa, AK Parti'nin gençlik kolları İzmir il başkan yardımcıları ve ilçe başkanlarının aralarında bulunduğu 50 kişi katıldı. Yaklaşan yerel seçim nedeniyle teşkilata moral vermek, motivasyonu artırmak ve seçim stratejisi çizmek için bir araya geldiklerini belirten AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, ilçe başkanlarıyla bire bir görüşmeler yaptı. AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Recep Yoğun'un da katıldığı çalışma kampında, ilk kez ilk oy kullanacak gençlere yönelik özel olarak hangi çalışmaların yapılacağı, nasıl bir söylem geliştirileceği ve bunun nasıl bir plan çerçevesinde hayata geçirileceği de kararlaştırıldı. İnan, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yerel seçim, İzmir ve dolayısıyla gençler için de büyük fırsat. Bu noktada gençlerin taleplerini de çok önemsiyoruz. Sokakta bir araya geldiğimiz ya da sosyal medya aracılığıyla bize ulaşan gençler, isteklerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini bize iletiyor. Bunları, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nihat Zeybekci ile de paylaştık. Gençlere yönelik çok özel projeler hazırlanıyor. Bu seçimde en büyük desteği gençlerden alacağız, bundan hiç şüphemiz yok."

İZMİR, ()

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