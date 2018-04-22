AK Partili Erdem, "Demokratların gerçek adresi AK Parti'dir"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem "Demokratların gerçek adresi AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Milletvekili Mehmet Erdem yaptığı yazılı basın açıklamasında, erken seçim öncesinde Aydınlılar'dan partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. Erdem, "Rahmetli hemşehrimiz, medar-ı iftiharımız, Başvekil Adnan Menderes'in aziz milletine karşı kalbindeki duygular ne ise liderimiz Recep Tayyip Erdoğan da aynı duygulara sahiptir. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşları Demokrat Parti ile 'Yeter! Söz milletindir' diyerek yola çıkmış; Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları AK Parti'yle 'Yeter! Söz de karar da milletindir' diye haykırarak bu kutlu yolculuğu devam ettirmiştir. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarına karşı hangi kirli ve alçak 'Bizans oyunları' oynandı ise, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı da aynı oyunlar tezgahlandı. Ama çok şükür bütün kirli oyunları, alçak senaryoları bozarak bugünlere geldik. Aydın'daki demokratların büyük kısmı oylarını AK Parti'ye ama bazıları da geçen birkaç seçimde oylarını CHP'ye verdiler. Hiçbir demokrat gönül huzuru içerisinde CHP'ye oy veremez; mutlaka vicdanen rahatsız olur. Çünkü CHP'ye verdiği her oyun rahmetli Adnan Menderes'in kabrinde kemiklerini sızlatacağını bilir. Aydın'da CHP'nin birinci parti olmasının izahı yoktur. Aydın'da CHP'nin birinci parti olmasıyla ilimiz ne kazandı ki bundan sonra bir kazancı olsun" dedi.

Aydın'ın daha hızlı gelişmesi, kalkınması için yeni dönemde var gücüyle AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alması gerektiğini savunan Erdem şöyle devam etti:

"Muhalefet bolca eleştirir ve konuşur. Ama iktidar çözüm ve iş üretir. İktidara destek verelim; sorunlarımıza çözüm ve projelerimize daha çok destek isteyelim. Aydınlılar olarak sesimiz daha gür çıksın."

Milletvekili Erdem açıklamasında, "Demokratların gerçek adresi AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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