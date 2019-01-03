AK Partili Cemal Bekle: Bu seçimler kırılma noktası olacak

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin, İzmir açısından bir kırılma noktası olacağını savundu. İzmirlilerin değişim istediklerini söyleyen Bekle, doğru projelerle yola çıktıklarını, fakat seçmene kendilerini yeterince anlatamadıklarını kaydetti. Bekle, 2014 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ın yaptığı çalışmalar ile ekilenlerin şimdi hasat zamanı olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve eşi Ayşe Bekle, basın mensupları ile bir araya geldi. Çankaya'da bulunan ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cemal Bekle, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun Afyonkarahisar'da çadırda yaşayan Roman vatandaşın yangında ölmesi ile ilgili Meclis'te yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Ölenin Roman, Kürt, Laz olması hiç önemli değil. Bir insan ölüyorsa orada vicdan acıtan bir şey vardır. Ama Özcan Purçu'nun birçok söylediğinin tutarlı olmadığını da gördük. Rahmetliye ve oğluna 2014 yılında Romanlar adına yapılan evlerden verildiği ve bu evin noter huzurunda başkasına devredildiğini gördük. Aileye bakanlık tarafından en az 2 kere gidilmiş, rahmetli teyzemizi huzurevine almakla ilgili teklifte bulunmuşlar. Evraklar da var. Aileyi maaşa bağlamakla ilgili teklifte bulunmuşlar. Eve yerleştikten sonra teyzemiz haklarını başkasına devretmiş. Huzurevine yerleşmeyi de kabul etmemiş. Prefabrik ev istemişler. Vali bey bununla ilgili WhatsApp yazışmalarını gün gün gönderdi. Bir vali, 'Romansa boş verin' demez. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Özcan'ın çok bilgi almadan yaptığı talihsiz bir açıklamaydı" dedi.

'KENDİMİZİ İZMİRLİYE YETERİNCE ANLATAMADIK'

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, İzmir'de ciddi bir karşılığının olduğunu söyleyen Bekle, "Bakanlık yapmış, İzmir'in çok yakından tanıdığı, İzmir'de ticarethaneleri olan birisi. Yanında yanlış bilmiyorsam 100'den fazla insan çalışıyor. İzmir'de ekonomi dünyasının yakından tanıdığı birisi. Zeybekci soy ismi bile Egeli algısı için çok önemli. O bile yetiyor. İzmir'i çok iyi bilen birisi, İzmir ile hiç uzak kalmadı. Bir ayağı İzmir'de olan bir insan. İzmir'den hiçbir zaman kopmadı. Soy ismi Egeli olduğunun en büyük kanıtlarından bir tanesi" dedi.

AK Parti'nin İzmir'de istediği başarıyı yakalamadığını kaydeden Bekle, yerel seçimler için MHP ile yapılan işbirliğine de değinerek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nda teşkilatlar olarak MHP ile birlikte uyumluyuz. Kapı kapı dolaşacağız. Diğer partilerin ittifaklarına bakmadan işimize bakıyoruz. Biz gönül almaya, gönüllere girmeye geldik. Bizim zaten hep yaptığımız şeydir bu. Yıllardır iktidarda kalmış ve milletimize umut olmuş bir partiyiz. Projelerimizi anlatacağız. Doğru projelerle, işlerle geliyoruz ama demek ki kendimizi İzmirliye yeterince iyi anlatamıyoruz. Ben bu seçimde kendimizi çok daha iyi ifade edeceğimizi düşünüyorum. İnanıyorum bu seçimde birçok olmaz deneni teşkilatlarımızla birlikte aşacağız. Onca seçimden sonra hala yaşam kaygısı maalesef İzmir'de var mı? Varsa da biz kendimizi anlatamamışız. Biz seküler yapıya giden bir algı çizgisi içindeyiz. Hiç kimsenin yaşam tarzına dokunalım durumumuz olmadı."

'BİNALİ YILDIRIM EKTİ, ŞİMDİ HASAT ZAMANI'

Teşkilatlarda ciddi bir heyecanın bulunduğunu, yerel seçimlerin artık kırılma noktası olduğunu söyleyen Bekle, "Toplumda, İzmir'de çok ciddi bir değişim ihtiyacı var. O sefer bu sefer gibi geliyor bana" dedi. 'İzmir'i alacağız' söyleminin doğru olmadığını da vurgulayan Cemal Bekle, "Binali Yıldırım 2014 yerel seçimlerinde ekti. İzmir'in her tarafında yaptıklarıyla ekti. Binali Bey ortaya koyduğu her türlü çalışmayla, İzmir'de yaptığı görev süresince ekti, hasat zamanı da inşallah bu döneme nasip olacak. Binali Bey 35 İzmir 35 proje sözü verdi ve devam etti. Birkaçı dışında hepsi devam etti. Belediye başkanı olamamasına rağmen verdiği sözleri tuttu. İzmirli bunu gördü" diye konuştu.

ROMAN VATANDAŞLAR İÇİN STRATEJİK EYLEM RAPORU

Cemal Bekle, Roman vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek olan Stratejik Eylem Raporu hakkında da bilgi verdi. Bekle, şunları söyledi:

"Romanlarla ilgili yaptıklarımız ve yapacaklarımız önemli. 2019 yılında stratejik eylem raporunu hayata geçireceğiz. Sosyal dışlanmanın kırılmasıyla ilgili yaptığımız çalışma bu. İzmir dahil 12 pilot ilimiz vardı. Bunları arttıracağız. Eğitim, sağlık, barınma, istihdam gibi sosyal yardımlaşma ve sosyal dışlanma gibi konularda yıl yıl yapacaklarımızı planladığımız bir çalışma olacak. İzleme değerlendirme kurulunda yine Roman derneklerini, bürokratların olduğu, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin olduğu bir kurul oluşturuyoruz. Uzmanlarla birlikte çalışıyoruz ve Şubat ayında raporu kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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