AK Partili Çankırı Güzelbahçe'de kadınlarla buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katıldı. Güzelbahçe'de özel bir eğitim kurumunda düzenlenen çalıştaya, Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ve ilçede bulunan okulların müdürleri ve öğretmenler katıldı. Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kursları tek tek gezip kursiyerler ile görüşen Çankırı, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi. AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci'nin de katıldığı ziyaretlerde ulaşım, doğalgaz, sağlık ve imar konularında şikayet alan Çankırı, "Güzelbahçe daha da güzel olacak. AK belediyeciliğin Güzelbahçe'de ve Büyükşehir'de olması gerekiyor. Güzelbahçe'de sürekli bir doğalgaz şikayeti ile karşılaşıyoruz. Ayrıca ulaşım ve imar konusunda da ciddi sıkıntılar var. 30 bin nüfuslu bir ilçede bunların çok büyük sorun olmaması gerekiyor. İnşallah 31 Mart'ta seçilecek olan yerel yöneticilerimiz ile AK belediyeciliği İzmir'in her noktasında hissettireceğiz. Yakın zamanda Güzelbahçe'de Urla Devlet Hastanesi'nin bir polikliniğini hizmete açtık. Sağlık alanında en büyük eksikliği giderdik. Küçük bir mevzuat değişikliği ile polikliniği önce 24 saat hizmet verecek şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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