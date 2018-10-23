AK Partili başkanlardan, dünya şampiyonuna 'tebrik' ziyareti

ÇANAKKALE'nin AK Partili Belediye Başkanları, Antalya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol ve sağ kolda dünya şampiyonu olan milli sporcu Ümit Burunlular’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ve Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi'nde dünya bilek güreşi şampiyonu, Çanakkaleli milli sporcu Ümit Burunlular’ı ziyaret etti.

AK Partili Belediye Başkanları, Ümit Burunlular’ı başarısından dolayı tebrik edip, çiçek takdim etti. Dünya şampiyonluğu ile Çanakkale'nin gururu olan Burunlular ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

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