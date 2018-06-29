Ak Parti yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yerel seçimlerde de MHP ile ittifak kuracaklarını belirterek, bazı ilçelerde iki partinin tek aday göstereceğini söyledi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yardımcıları Mustafa Atılgan ve Ayhan Ateş ile Atatürk Parkı içerisindeki Ekdağ Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Taş, bu seçimlerde yüzde 34.70 oranında oy aldıklarını söyledi. 7 Haziran seçimlerinde aldıkları oy oranının altına düşmediklerini dile getiren Taş, 2009 yılı yerel seçimi haricinde tüm seçimlerde Ak Parti'nin Antalya'da birinci olduğunu kaydetti. Taş, "Bu kuralı yine bozmadık. Biz MHP ile birlikte girdiğimiz referandumda 40.92 oranında oy almıştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine MHP ile 42.82 oranında oy aldık. Referanduma göre oyumuzu 2 puan arttırdık. Antalya'da yüzde 35 civarında oturan bir tabanımız var. Antalya Ak Parti'nin kalesi haline gelmiştir" dedi.

CEMAATLERİ ARKASINA ALDI

İl Başkanı Taş, Antalyalıların partililerine güvendiği için bu seçimde de birinci parti yaptığını söyledi. Bu seçimde sahada en iyi çalışan partinin Ak Parti olduğunu belirten Taş, "Kapı kapı dolaştık. İYİ Parti doğru düzgün çalışmadı ama bir takım cemaatleri arkasına aldı ve yüzde 17 oy aldı. Kazanan Antalya'da 2 milyon 800 bin olmuştur. Bu saatten sonra tüm insanlara hizmet edeceğiz. Oy oranlarına bakmadan verdiğimiz sözleri herkese götüreceğiz" dedi.

MHP İLE İTTİFAK

Yerel seçimlerin hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Taş, sonuçları değerlendirerek çalışma yürüteceklerini aktardı. Son seçimlere göre Antalya'da 5 puanlık kayıpları olduğunu anlatan Taş, şöyle devam etti:

"Raporlar doğrultusunda oyumuzun düştüğü yerlerde biraz daha fazla eğilim gösteriyoruz. 12 ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi elimizde. Sonuçlara göre belediye sayımızı 3 ya da 4 artıyoruz. Yerel seçimlerde de MHP ile ittifak yapacağız. Seçim kazanmak istiyoruz. İlçe ve büyükşehir bazlı ittifakımız olacak. Genel merkezlerimiz sürekli görüşüyor. İttifakımızın güçlenmesi için sürekli görüşüyorlar. 17 ilçede birinciyiz. Bazı ilçelerde iki partinin tek aday, bazı yerlerde iki partinin de aday çıkarması durumunda bile partiler birbirini destekleyecek. Bu konuda görüşmeler başladı."

ADAYLARI ERKEN AÇIKLANACAK

İbrahim Ethem Taş, CHP'nin güçlü olduğu Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde MHP ile birlikte hareket ettikleri takdirde ve CHP'den 25 bin oy almaları durumunda bu belediyeleri kazanabileceklerini söyledi. Muratpaşa ve Konyaaltı'nda erken aday belirleyeceklerini kaydeden Taş, "Normal şartlarda ocak ayında adaylar açıklanır ama ben Genel Merkez ile görüşüyorum. Kasım ayında adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz. Sahada erken çalışmayı hedefliyoruz. İki ilçede iddialıyız" dedi.

KİMLER BAKAN OLABİLİR?

Antalya'nın nüfusunun 3 milyona yaklaştığını belirten Taş, bu dönemde de bakan beklentisi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görevinin devam etmesi taraftarı olduklarını vurgulayan Taş, bir de bakan yardımcısı beklentileri olduğunu aktardı. Vekillerin bakan olamayacağının hatırlatılması üzerine Taş, "Bu konuda bir yasa değişikliği olmayacak ama istifa ile Çavuşoğlu'nun bakan olmasının önündeki engel çözülebilir. Mayıs ayında yaptığımız görüşmelerde bakanlar konusunda sürprizler olacağı söylendi. Spor ve sanat dünyasından bakanlar olacağı kaydedildi. İyi bir spor adamı veya iyi bir teknik direktör Spor Bakanlığı'na, iyi bir ticaret odası başkanı Ekonomi Bakanlığı'na, ünlü bir sanatçı da bakan olabilir" diye konuştu.

Genel Merkez ile yaptıkları görüşmede yerel seçimlerin erkene çekilmesi yönünde bir durumun söz konusu olmadığını öğrendiğini dile getiren Taş, yerel seçimlerin 27 Mart 2019 tarihinde yapılacağını söyledi.

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