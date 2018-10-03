AK Parti Yalova Teşkilatı, yaşlıları unutmadı

YALOVA’da AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve teşkilat mensupları, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle Paşakent Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

AK Partili heyet ziyaret esnasında burada bulunan yaşlılara çiçek verdi. Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen İl Başkanı Öztabak, onlarla bir süre sohbet etti. Huzurevinde yaşayan büyüklerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Öztabak, “Onlar geçmişimize ışık tutan mirasımız. Bizlere miras olan yolumuza ışık tutan yaşlılarımızın ellerini öperek hayır dualarını aldık. Büyüklerimiz, başımızın tacı, onların en iyi şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak görevimizdir” diye konuştu.

Öztabak, “Büyüğüne saygı göstermeyen, yaşlısının tecrübelerinden, birikimlerinden yararlanmayan bir toplum, her alanda geri kalmaya, körelmeye yüz tutar. Fakat bizler her zaman yaşlısına saygı gösteren, tecrübelerinden ve birikimlerinden yararlanan bir toplumuz, geçmişinden gelen bu geleneğe ve kültüre sahip olan bir milletiz. Kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz bu hürmet ve saygı; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatı olacaktır. Bu anlamda geçmiş ile geleceğe gönül ve nesil köprüsü kuran ömürlerinin en verimli, en üretken yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren büyüklerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulamaları hayata geçiren bir devlet yönetimine sahip olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bu düşünceler içinde, Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.



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