AK Parti Yalova il yönetimi belirlendi

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova İl Başkanlığı’na atanan Muğlim Bağatar’ın yeni yürütme ve yönetimin kurulu üyeleri belirlendi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada yönetim kurulu görev dağılımının gerçekleştirildiği bildirildi. Yönetim kurulu görev dağılımı şöyle yapıldı; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Koray Girgin, Teşkilat Başkanı Kutalp Koyunoğlu, Seçim İşleri Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, Tanıtım ve Medya Başkanı Selim Sanır, Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Demirhan, Sosyal Politikalar Başkanı Murat Yürektürk, Yerel Yönetimler Başkanı Özgür Teztürer, Ekonomik İşler Başkanı Serhat Topçular, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Nilüfer Çelik, Mali ve İdari İşler Başkanı Muzaffer Karadeniz, Ar-Ge Başkanı Zeki Kösem, İnsan Hakları Başkanı Tolga Özkartal, Çevre Şehir ve Kültür İşleri Başkanı Mustafa Tokay, İl Sekreteri Hakan Özten, İdari Amir Şaban Balkaya, İl Yönetim Kurulu Üyesi Betül Şahin, İl Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Kaya, Necati Erbul, Hüseyin İshak, Sümeyye Ayhan, Sabri Kızılkaya, Yavuz Tınaz, Hakan Üstün, Levent Uzun, Doğan Evci, Sena Yılmaz, Neyfel Levent Tosun, Ömer Bakkal, Hilmi Dede.



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