AK Parti Van İl Başkanı, esnafı ziyaret etti

VAN,()-AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.Türkmenoğlu, daha sonra Dostluk Grubu'nun kurduğu Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Türmenoğlu beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret etti. Ziyarette, esnafların sorunlarını dinleyen Türkmenoğlu, daha sonra 15 İaşadamının bir araya gelerek kurtuğu Dostluk Grubu'nun Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.Ziyarette Van esnafının teveccühüyle karşılaştıklarını belirten Türkmenoğlu şöyle konuştu:

" AK parti olarak her fırsatta Van halkı ile bir arada olmaya gayret ediyoruz. AK Parti’nin 16 yıllık iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte, sahadaki çalışmalar da yatmaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor, hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. AK Parti Van İl Teşkilatı olarak sadece halk günleri ile yetinmeyip, bugünler dışında da halkımızın arasında onların talep ve isteklerini dinlemeye gayret ediyoruz. Esnaflarımızın en büyük talepleri ilimizdeki huzur ortamının korunması ve devam etmesi yönünde olmuştur. Van esnafımız artık kepenklerin kapandığı, işyerlerinin tahrip edildiği,satışların durduğu günleri yaşamak istemiyor. Bizler de bu durumda esnaflarımıza büyük görevler düştüğünü aktardık. Esnafımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. AK partinin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz."

Türkmenoğlu, esnaf ziyaretinin ardından 15 işadamının bir araya gelerek kurduğu ve 500 kişinin istihdam edildiği Dostluk Grubu'nun Tekstil Fabrikasını gezdi.

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