AK Parti Urla İlçe Başkanı istifa etti

İZMİR’de Ak Parti Urla İlçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici, sürpriz bir kararla görevini bıraktı. İstifa kararını İl Başkanı Aydın Şengül’e veren Bilici, özel nedenlerden dolayı istifa ettiğini söyledi.

Yerel seçimlere hazırlanan Ak Parti İzmir İl Teşkilatı, bazı ilçelerde revizyon kararı aldı. Alınan karar, ilk olarak Menemen de hayat buldu. Revizyon kararının hayat bulmaya başladığı günlerde, sürpriz bir gelişme yaşandı. Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici, görevinden istifa etme kararı aldı. Bilici, özel nedenlerden dolayı istifa ettiğini söyledi.

İZMİR, ()

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