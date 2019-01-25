Ak Parti Tomarza ilçe başkanı Erhan Şahin oldu

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA(Kayseri), () - TOMARZA'da AK Parti İlçe Başkanı Davut Şahin'in, 31 Mart seçimlerinde partisinden belediye başkan adayı gösterilmesi üzerine boşalan ilçe başkanlığına Erhan Şahin getirildi.

Geçtiğimiz hafta Kadir Has Kongre merkezinde düzenlenen törenle Cumhur ittifakının belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtılmıştı. Tomarza Belediye Başkan adaylığına da partisinin ilçe başkanı olan Davut Şahin getirildi. Bu durum üzerine Tomarza ilçe başkanlığı için Erhan Şahin, Ömer Tekeoğlu ve Cemil Bayram genel merkeze çağrıldı. Burada yapılan değerlendirme neticesinde Ak Parti Tomarza İlçe Başkanlığına Erhan Şahin getirildi. Yeni İlçe Başkanı Şahin, " Bizler bu davaya gönül vermiş bireyler olarak asla koltuk peşinde olmadık. Tomarza Belediye Başkan Adayımız Sayın Davut Şahin kardeşimden teslim aldığım bu bayrağı en üst seviyelere çıkarmak için gece-gündüz demeden çalışacağız." dedi.

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