AK Parti teşkilatından seçim teşekkürü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - AK Parti Sivas İl Başkanlığı, dün yapılan seçimlerin ardından seçimlere katılımın yüksek olmasından ve 3 milletvekili çıkarmalarından dolayı teşekkür toplantısı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısına AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, Belediye Başkanı Sami Aydın, milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile parti yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel Sivas'ta seçimlerin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde geçtiğini ve Sivas tarihinin en yüksek katılımla seçime gidildiğini ifade ederek "18 Nisan 2018'de başlayan seçim maratonunu dün 24 Haziran 2018'de sonlandırmış bulunuyoruz. Sivas Cumhur İttifakını benimseyerek yüzde 72,85'lik bir oyla benimsedi ve Sivas'ta kazanmış oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci tura gerek kalmadan göndermiş durumdayız" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Ülke açısından ve ekonomi açısından seçimin en kısa sürede yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Aydın "Türkiye'nin önünü tıkamak isteyenler, Cumhurbaşkanımızın önünü tıkamak isteyenler çok ciddi çaba sarfetti. Beklenti maalesef seçimin ikinci tura kalacağı şeklinde oluşturulmaya çalışıldı, kamuoyu bu şekilde yönlendirilmeye çalışıldı ama bizim insanımızın sağ duyusu bu oyunların hepsini bozdu. Bundan dolayı halkımıza şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bu millet gerektiği zaman neyi nasıl yapacağını çok iyi bilen bir millet. Allah hepsinden razı olsun. Seçilmiş olan milletvekillerimize, bakanımıza Sivas adına başarılar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen milletvekillerimize de Sivas ve ülkemiz adına başarılar diliyoruz. Yeni bir sistemle tanıştık. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi inşallah bu ülkeye yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz ona inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın seçimlerde emeği geçen partililere ve Sivaslılara teşekkür etti.

AK Parti'nin yeni milletvekili Semiha Ekinci ise "Dün bizi mutlu eden şu sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilerek dün akşamdan itibaren gerek dış dünyada gerekse içeride birçok fırsat bekleyene fırsat vermemesidir. Meclis dağılımında yine birinci partiyiz. İnşallah bizde yeni dönemde cumhurbaşkanımızın önderliğinde mecliste yeni kanunların çıkarılmasında ona destek olacağız. Halkımızın hizmetinde olacağız. Sandığa giderek iradesini, beyanını ortaya koyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"dedi

AK Parti Milletvekili Habib Soluk da seçimlerde emeği geçenlere teşekkür ederek "Bütün dünyanın kurduğu tuzaklara karşı, içerde kullandığı maşalara karşı milletimiz sağ duyusunu kullanarak hepsinin tahtını bir kenara atarak millet, milletin adamına sahip çıktı. Yürümesine onay verdi. İnşallah bundan sonra da yarınımızın bugünden daha iyi olacağına inanıyorum. Türkiye genelinde yurt dışı dahil her kademede, her sınıftaki bütün AK Parti'ye gönül vermiş milletimizin fertlerini, bize bu başarıyı yaşatan teşkilat mensuplarımıza ve Sivaslı hemşerilerimize şükranlarımızı iletmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin seçmenlerine, genel başkanlarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI