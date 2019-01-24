AK Parti teşkilatı Rektör Çelik’i ziyaret etti

ŞANLIURFA, () – AK Parti Şanlıurfa teşkilatı , Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’i makamında ziyaret etti.

Üniversitenin Osmanbey Kampüsünde gerçekleşen ziyarette AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Rektör Çelik’e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. AK Parti teşkilatının ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getiren Harran Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, kendilerine verilen bu görevi en iyi şekilde yaparak Harran Üniversitesini daha da ileri bir noktaya taşıyacaklarını belirtti. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da önemli bir görevin başında bulunan Çelik’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi kendisinin de 21 yıl emek verdiği bir yer olduğunu söyleyerek; “Bu nedenle buraya gelince yuvama geldiğimi hissediyorum. Yaptığınız çalışmalar da Osmanbey Kampüsünü odak seçmeniz çok isabetli bir karar. Buranın 24 saat yaşayan bir üs haline getirilmesi için üzerimize düşen her türlü desteğe varız” dedi.

FOTOĞRAFLI