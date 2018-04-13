AK Parti Suşehri İlçe Teşkilatı hastaları ziyaret etti

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı Miraç Kandili dolayısıyla suşehri devlet hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret etti.AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Uğurlu AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden Susehri Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip kandillerini kutladı. Başkan Ugurlu, "Miraç Kandili nedeniyle hastanemizde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret edip kandillerini kutlayıp moral olmaya çalıştık ve hastalarımızın hayır dualarını aldık bu vesileyle tüm İslam aleminin kandilini kutluyoruz." dedi. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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