AK Parti Seyhan Adayı Yeni'yi bıçaklayan şüpheli ev hapsine çarptırıldı

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı, eski il başkanı avukat Fikret Yeni'yi, seçim çalışması için gittiği kebapçıda bacağından bıçaklayan M.A., ev hapsine çarptırıldı.Olay, 26 Ocak'ta Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partilileriyle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, girdiği kepapçıda M.A. ile karşılaştı. M.A. tartışmaya başladığı Yeni'yi bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Bıçağı ikinci kez saplamak için hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan şüpheli, kaçtı. Yaralı Fikret Yeni ise partililer tarafından hastaneye götürüldü. Otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis kent genelinde arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra otomobil, Uğur Mumcu Meydanı'nda terk edilmiş halde bulundu. Bugün öğle saatlerinde ise M.A. Mersin'de polise teslim oldu. Şüpheli Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A., emniyette sorguya alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.A. ev hapsine çarptırıldı.

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