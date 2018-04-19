Ak Parti Serik'te danışma meclisi toplantısı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - AK Parti Serik ilçe teşkilatının Danışma Meclisi toplantısı İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti Serik ilçe teşkilatının nisan ayı Danışma Toplantısı yapıldı. Toplantıya Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, İlçe Başkanı Hasan Kozan ve partililer katıldı.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediyespor atkısıyla konuşma yaptı. Taş, "Partimizin en önemli gücü birlik, beraberliktir. Cumhurbaşkanımız gece gündüz bayrağımız, vatanımız için durmaksızın çalışırken, bizlere düşen Ak Parti çatısı altında bu davaya daha fazla katkıda bulunmak, aynı istikamette hedeflerimize sık saflarla yürümektir. Partimizin 16 yıldır yaptıkları ortadadır. İnşallah önümüzdeki süreçte, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla birlikte daha büyük başarılara, Antalya'da da hedeflerimize dönük çalışmalarımızı kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde yapacağımıza olan inancım tamdır" dedi.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "2014 Mart'ında yerel yönetimde Ak Parti belediyeciliğiyle hep birlikte tanıştırdığımız Serik'te, 'huzur, güven, değişim' sloganıyla başlayan sürecimizde, değişim önce huzurla başladı. Geçmişin eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz ekibimizle, teşkilatımızla, milletvekillerimizle çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece geçen yıl 110 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptık. İnşallah bu yıl daha fazlasını yapmak için kollarımızı sıvadık, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçe Başkanı Hasan Kozan ilçeye yapılan yatırımlardan bahsederek, bu hizmetlerin gelmesinde en önemli gücün birlik ve beraberlik olduğu vurgusunu yaptı.

FOTOĞRAFLI