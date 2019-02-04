AK Parti Selçuk adayı Başterzi, tarımsal projeleri için destek aldı

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Zeytinköy sakinleriyle yaptığı kahvaltıda ilçenin tüm sorunlarını çözme sözü verirken Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü ve projeler için destek sözü aldığını söyledi.

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Zeytinköy sakinleriyle kahvaltı yaptı. Başterzi, "Kendimizi bu yola adadık. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle herkesin imrendiği bu topraklara borcum var. Allah izin verirse 1 Nisan itibariyle Selçuk'ta büyük bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Allah nasip ederse belediye başkanı olursam Selçuk'a çağ atlatacağım. Ne demiş Hacı Bektaşi Veli 'Adalet her işte hakkı bilmektir'. Biz hakkı bileceğiz ve gözeteceğiz. Selçuk ihtiyacı olan her şeyi biliyoruz ve bunun ilgili projelerimizi de hazırlıyoruz" dedi. Zeytinköy'ün sorunlarını ve çözüm yollarını belirlediklerini nlatan Başterzi, yolun genişletilmesi, Menderes'in kirliliği, amatör spor kulüplerinin ihtiyaçları ve mezarlık gibi sorunlar için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

'SÖZÜM SENETTİR'

İlçede 40 yıldır ticaretle uğraştığını vurgulayan Başterzi, "Ticaret yaptığım kişilere hep söz verdim. Benim sözüm senettir. Buradan sizlere Osman Başterzi sözü veriyorum. Bütün bu işlerin takipçisi olacağım ve çözeceğim. Parti ayrımı yapmadan her vatandaşımızın fikri bizim için çok önemlidir. Herkese hitap edecek çalışmalar yapacağım" dedi. Ankara ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelen Osman Başterzi, tarıma dayalı ekonominin olduğu ilçesine verilecek tarımsal destekler ve yapılacak projeleri görüştü. Başterzi, Bakan Pakdemirli'nin en yakın zamanda Selçuk'a giderek, seçim çalışmalarına katılacağını dile getirdi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF