AK Parti Şehitkamil heyeti basınla buluştu

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri yeniden başkan seçilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette her iki başkan Ay ve yönetimine başarı dilerken gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde güzel projelere imza atacaklarını ifade eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “15 Eylül’de kongremizi yaptık. Tüm gazetelerimizden, televizyonlarımızdan güçlü, dinamik bir yapıyla yönetim listesini oluşturduk. Geçen yılda güzel projelerimiz vardı. Bu yıl cemiyetin çıtasını daha da yükselteceğiz. Toplu konut projesi yine bizim dönemimizde gerçekleşti. Basın ödül gecemiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda da devam edecek. Gecemiz Türkiye’de rol model oldu. Cemiyetimiz 1969 yılında kuruldu. Seneye 50 yılını kutlayıp onur gecesiyle taçlandıracağız. İnşallah şehrimize faydalı güzel projelere imza atacağız. Çok güzel projelerimiz var. Sizin de çok büyük desteğiniz oldu. Sizlerle uyum içerinde çalıştık. Bu uyumlu çalışmaların bundan sonra da devam etmesini umuyoruz. Meslektaşlarımın huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Her fırsatta yerel basının yaşadığını zorlukları dile getiren Başkan İbrahim Ay bu zorlu sürecin birlik ve beraberlikle atlatılabileceğini vurguladı. Ay, “Ülkemizde ekonomik anlamada sıkıntılar var. Bundan en çok nasibini de alan yerel basın. Gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız çok zor durumda. Gazetelerimizin tüketimi kağıt, kalıp, boya. Hepsi ithal, dövize endeksli. Dövizin artışından dolayı gerçekten çok zor durumdayız. Bugün televizyonun uydu kirası 22 bin dolar. Bir gazetenin tek geliri aboneden ziyade resmi ilandır. 5 yıl önceye bakıyoruz, aylık 20 bin lira resmi ilan geliyordu. Şimdiye dönüp bakıyoruz 5 yıl geçmiş, kullandığımız tüm malzemelere yüzde yüz zam geldi ama resmi ilan geliri 12 bin liraya düşmüş. Yani 8 bin lira bir kaybımız var. Başarılı olursak eğer güç birliği yapalım istiyoruz. Gazeteleri birleştirelim. 20 ses olacağımıza 3 ses olalım. Sesimiz daha güçlü çıksın diye mücadele verdik. Tabi başarılı olur muyuz olamaz mıyız onu zaman gösterecek. Biz bunu dernekler arasında yaptık. Cemiyetimiz en eski ağabey görevi gören bir yer. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yardım alan cemiyet burası. Benden önce de burasıydı şimdi de burası. 220 tane üyemiz var. 130 tane Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na ait sarı basın kartına sahip üyemiz mevcut. Burayı ortak akılla yönetelim. Bölünmeye parçalanmaya gerek yok. Birlikten güç doğar” şeklinde konuştu.

Her kurumda farklı düşüncelerin olabileceğini ifade eden AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Öncelikle yeni dönem hayırlara vesile olsun. Basın camiası, gazeteciler cemiyeti bizim toplumumuzun önemli kurullarından birisi. Bu noktada iyi yönetilmesi gerekir. Son dönemlerde birlik ve beraberlik adına İbrahim Ay da bu işi çok güzel yapıyor. Her kurumda ayrışmalar farklı düşünceler olabilir, bunlar bizim renklerimizdir, bunlar bizim güzelliklerimizdir ama siz kimseyi araştırmadan tüm arkadaşlarımızı kucaklayacak şekilde bu süreci devam ettireceğinizi düşünüyorum” dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yaşanan ekonomik sıkıntıya değindi. Bu zorlu süreci millet olarak birlik ve beraberlikle atlatılacağını ifade eden AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Geçen hafta biz de genel merkezde cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Türkiye’deki ilçe başkanları olarak buluştuk. Çok güzel verimli bir toplantıydı. Ama bu toplantıda görüştüğümüz en önemli hususlardan birisi şuydu; Türkiye ekonomik bir saldırı altında özellikle 2013 yılında periyodik olarak gezi olaylarıyla başlayan sonraki süreçte Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen güçler, Türkiye’nin önünü kesmek için belli periyotlarla saldırı girişiminde bulunuyorlar. 13 Ağustos 2018’de döviz en yüksek rakamlara çıktı. Çok ciddi dalgalanmalar gösterdi. Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en fazla rekor seviyede bir para çıkışı gerçekleşti. Bu da şunu gösteriyor ki bunların hepsi bir saldırıdır ama biz bir ve beraber olursak başarırız. Sizlerde gazetelerinizi basarken zorluk yaşıyorsunuz. Bunun bedelleri var sizlere de yansıyor. Ama inşallah sabredersek bu süreçlerin hepsini aşacağız. Çünkü biz millet olarak çok badire atlattık. İnşallah bu badireleri de atlatacağız. Yeni dönem tekrar hayırlara vesile olsun.”

AK Parti’nin kurumsal ve sistematik bir düzen içerisinde çalıştığını ifade eden Başkan Fadıloğlu, “Parti içerisinde belirli sistem dâhilinde, seni devamlı bisikletin pedalı çevirmeye zorlayan bir yapı var. Ya bu kurala uyacaksın ya da burada barınamazsın. Biz de barınmanın ötesinde eğer size bir görev verilmişse bunu en iyi şekilde layıkıyla yapıp ondan sonraki süreçte olur olmaz mesele değil ama seni buraya getiren anlayış sana güvenen vatandaşa hizmet etmek adına bu sınırlı zaman dilimi içinde maksimum hizmet üretmeye yönelik çalışıyoruz. İmkân dâhilinde en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Fakat yapılan işlerde de herkesi memnun etmek mümkün değil. Aldığımız kararlar birini mutlu ederken diğerini mutsuz ediyor” dedi.

Yeniden başkan seçilen İbrahim Ay ve ekibini tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yeni yönetime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu bir tablo hediye etti.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×