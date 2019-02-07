Ak Parti seçim bürosu açıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - AK Parti Serik Seçim Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katıldığı törenle açıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreni öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Belediyesi'nde proje tanıtım toplantına katıldı. Türel daha sonra beraberinde Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Ak Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, Ak Parti Serik Belediye Başkan adayı Enver Aputkan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 31 Mart'ta yeni bir destan yazmak istediklerini söyledi. Kendi döneminde Antalya'nın çok büyük hizmetler aldığını kaydeden Türel, "Bizim olmadığımız dönemde kente doğru dürüst bir hizmet yapılmadı. Verdikleri her sözü yerine getirdiklerini kaydeden Türel, "Biz 19 kavşak yapacağız demişiz, 28 kavşak, katlı köprü, hemzeminlerle birlikte 50 kavşak yaptık. Serik projelerimizi bu ayın ortasında yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Serik'te Kız Deresi'nin üzerinin kapatılmasını, Atatürk Caddesi'nin düzenlenmesini, arıtma tesisinin tamamlanmasını başardık" dedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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