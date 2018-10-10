AK Parti'nin Kocaoğlu temennisi şaşırttı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda konuşan AK Partili Çağlar Haspolat'ın temennisi, Meclis üyelerini güldürdü. Haspolat, Kocaoğlu'na, "Sizi CHP Genel Başkanı olarak görmek isteriz" dedi. Meclis'te 29 Ekim kutlamaları kapsamında, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına yönelik önerge de oy birliği ile kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunu, Başkan Aziz Kocaoğlu yönetti. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle, yolcuların 29 Ekim'de toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanması için gündeme eklenen önerge görüşüldü. Meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilen önerge, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanlığından onay geldiği takdirde 29 Ekim'de, İzmir'de vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacak. Onay gelmemesi halinde ise sembolik olarak 1 kuruşluk ulaşım tarifesi uygulanacak.

MECLİS'TE GÜLDÜREN DİYALOG

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, "Başkanım herhalde bir sonraki seçimlerde aday olmayacaksınız" dedi. Kocaoğlu da, "Kim söylüyor sana onu" yanıtını verdi. Bunun üzerine "Bütün Türkiye konuşuyor" diyen Haspolat'a Kocaoğlu, "Konuşur tabii yasak mı var" sözleri ile karşılık verdi. Aziz Kocaoğlu'nun 15 yıldır İzmir'i yönettiğini söyleyen Çağlar Haspolat, "Genel başkanlıktan sonra ikinci büyük koltuk. Belediye başkanlığındaki başarınız tartışılır. Kimine göre iyi kimine göre kötü. Ama gerçekten iyi bir siyasetçisiniz. Bu konuda hakkınızı yemem" dedi. Başkan Kocaoğlu, Haspolat'ın bu sözü üzerine "Ben hayatımda hiç siyaset yapmadım" dedi. Haspolat da, "İyi siyasetçisiniz. İzmir'deki algıyı son 15 yılda gerçekten iyi yönettiniz" dedi. Kocaoğlu ise buna karşılık, "Ben algıyı değil gerçeği yönettim" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIK TEMENNİSİ

Sözlerinin devamında Aziz Kocaoğlu'nun CNN Türk'te yaptığı açıklamaları hatırlatan Haspolat, "Gerçeği söyleyen tek adamsınız. Biz AK Parti olarak milli duruşu olan bir muhalefet isteriz. Bu isteğimizi daha önce dile getirdik. İnşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görürüz. Benim dilek ve temennim buydu" dedi. Kocaoğlu da bu açıklamaya teşekkür ederek karşılık verdi.

Oturumda, MHP Grup Sözcüsü Mehmet Ali Özkurt'un ismini hatırlayamayan Kocaoğlu, "Bir türlü ezberleyemedik. Bu da niye gittiğimizin en önemli ispatlarından bir tanesi. Artık kapasite dolmuş" dedi.

Ekim ayı ikinci birleşimi, dilek ve temennilerin ardından son buldu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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