AK Parti'nin Denizli ilçe adaylarını Kurtulmuş açıklayacak

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yarın (pazar) Denizli'ye gelerek katılacağı toplantıda, partisinin Denizli'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti'nin Denizli'deki ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı toplantı, yarın saat 14.00'te, EGS Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un katılacağı toplantıda; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin belediye başkan adayları açıklanacak. Toplantıda ayrıca bazı ilçelerin AK Parti-MHP ittifakının adaylarının da açıklanması bekleniyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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