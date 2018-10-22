AK Parti'nin 3 günlük kampı bugün başlıyor

AK Parti İzmir teşkilatları, bugün akşam saatlerinde Menderes'in Özdere Mahallesi'nde kampa girecek. 3 gün boyunca devam edecek kampta, yerel seçim stratejileri masaya yatırılacak. Kampa, Ak Partili belediye başkanları, ana kademe, il yönetimi olmak üzere toplam 250 partilinin katılması bekleniyor.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen Özdere'deki kampı, bugün başlıyor. Saat 16.00'da kamp için bir araya gelecek olan partililer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için stratejilerini masaya yatıracak, görüş alışverişinde bulunacak. Ak Partili belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe gibi birçok partilinin katılacağı kamp, 24 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Yaklaşık 250 partilinin katılması beklenen kampta, teşkilat ile başarının formülleri üzerinde konuşacaklarını belirten İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçimlerde sandıktan en iyi sonucu almak için çabaladıklarını kaydetti. Verimli bir toplantı yapacaklarına inandıklarını aktaran Şengül, yine teşkilatın önerilerini dinleyeceklerini ve her öneriyi dikkate alıp, yol haritalarını buna göre şekillendireceklerini söyledi. Kampa, Ak Partili milletvekilleri de davet edildi. Ancak vekillerin meclis çalışmalarından dolayı kampa katılıp katılmayacağı belli olmadı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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