AK Parti Niğde’de adaylarını tanıttı

Ali KADI/NİĞDE,()-AK Parti'nin Niğde'deki belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına, ilçe ve beldelerden çok sayıda partili katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vesayetlere ve darbelere karşı mücadele ederken hizmetleri de aksatmadığını söyledi. Yerel yönetimlerde insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Yıldız, "Allah’ın izniyle 31 Mart'ta bu tarih milletimizin yeniden dirilişinin tarihi olacaktır" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız konuşmasının ardından başkan adaylarını tek tek kürsüye davet etti.

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkan Adayı Serkan Baran, Çiftlik Belediye Başkan Adayı Serkan Güzel, Altunhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah Arıöz, Ulukışla Belediye Başkanı Adayı Ali Uğurlu ve Çamardı Belediye Başkan Adayı Yavuz Soylu kürsüye çıkarak salondakileri selamladı.

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