Ak Parti Niğde Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’den seçilen AK Parti Milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Yavuz Ergun ve Selim Gültekin içi Niğde Adliyesi’nde tören düzenlendi. Törende milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal'dan aldı.

Törene Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, ilçe belediye başkanları, aileleri ve partililer de katıldı.

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