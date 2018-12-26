AK Parti: Mütevazi bir seçim çalışması yapacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçim sürecince gösterişten uzak, mütevazı ve samimi bir çalışma yapacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partisinin Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, teşkilatla bir araya geldi. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile mahalle temsilcileriyle buluşan Şengül ve Zeybekci, yapılan son çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Şengül, şöyle dedi:

"İzmir, bütün sorunları bilen, tecrübeli, birikimli başkanlar istiyor. Bu noktada tüm ilçelerimizde kendini sevdiren, tanınan, sıkıntılara çözüm önerisi getiren isimlerle yola çıkacağız. Büyükşehir’de zaten böyle bir isim belirledik. Sayın Zeybekci’yi herkes biliyor. Denizli’de belediye başkanlığı yaptı. Kısa süre içinde Denizli’nin çehresini değiştirdi. Bakanlık döneminde de çok önemli işlere imza attı. Sahaya indiğimizde, İzmir’in kaybedecek zamanının olmadığını görüyoruz. İzmir halkı bunun farkında. Seçilen belediye başkanı, bir an önce işe başlamalı ve sorunlara el atmalı. Bunun için de bilgi, tecrübe ve Ankara’yı bilmek çok önemli. Nihat Zeybekci, bu kriterlere tam uyuyor."

İZMİR, ()

FOTOĞRAF