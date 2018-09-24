AK Parti Milletvekilleri, Karesi Belediyesini ziyaret etti

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Milletvekilleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir'i Belediyede ağırlayarak bilgilendirdi. Sosyal ve hizmet belediyeciliği ile kültürel belediyecilik noktasında sadece Balıkesir'de değil Türkiye'deki ilçe belediyelerine örnek olan Karesi Belediyesi'nin 4,5 yıldır gerçekleştirmiş olduğu proje ve çalışmaları AK Parti Balıkesir Milletvekillerine aktaran Başkan Yılmaz, vekillerle birlikte Karesi'nin Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi başta olmak üzere birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Birim müdürlerinin çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantının ardından, AK Parti Milletvekilleri, Karesi'de AK Belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergileyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibini tebrik etti.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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