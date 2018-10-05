AK Parti Mersin İl Başkanlığı'ndan aşure etkinliği

MERSİN, () - MERSİN'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Ulu Cami önünde Cuma namazı çıkışında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İl Başkanvekili Ali Gölücük Ali Gölcük Muharrem ayının bereket, aşurenin ise yardımlaşma ve kaynaşma anlamı taşıdığını söyledi. Aşurenin Türk kültürünün bir parçası olduğunu aktaran Gölcük, "Toplumları ayakta tutan yaşattıkları örf, adet ve kültürlerdir. Kültürlerine sahip çıkan toplumlar ayakta kalmayı başarmışlardır" dedi. Öte yandan aşure almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.



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