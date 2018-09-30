AK Parti Manisa'da yerel seçim çalışmalarına başlattı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı 2019 yerel seçimlerine hazırlık çalışmalarıyla ilgili Ak Parti Ege Koordinatörü MKYK Üyesi Murat Baybatur'un ve 11 ilçe belediye başkanının da katılımıyla parti binasında toplantı düzenledi.

Ak Parti Manisa İl Başkanlığı yaklaşan yerel seçimler öncesi teşkilat toplantılarına başladı. İl binasında düzenlenen toplantıya, Ak Parti Ege Bölge Koordinatörü, MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ak Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Ak Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, ilçe belediye başkanları ve partinin yürütme kurulu yönetimi katıldı. Toplantıda konuşan Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Tüm ilçe ve belediye teşkilatlarımız ile birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde nerede yanlış yaptığımızı, nerede doğru hamle yaptığımızı istişare ettik. Tüm teşkilatımız ve milletvekillerimiz ile yerel seçim hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Yerel seçimlere 6-7 ay gibi bir süreç kaldı. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreç boyunca tüm ilçe belediye teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile kapı kapı dolaşacağız. Her gün her dakika sokakta olacağız ve yerel seçimlerden önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ardından da rekor bir oy oranıyla ilçe belediyelerin tümünü kazanacağız. Hedefimiz Manisa'daki tüm belediyelerinde Ak Parti bayrağını dalgalandırmak olacaktır."

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRMEK'

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 5 yılda bir yapılan yerel seçimler var. Ak Parti teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi bu seçimlere de sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın gönlüne girmek, daha sonra da oylarına talip olmak. Hiçbirimiz kendimizi Kaf Dağı'nda görmememiz gerekiyor. Biz kocaman bir aileyiz. Birbirimizle sürekli olarak fikir alışverişinde bulunup, istişareler yapmalıyız. Türkiye'nin ileri gitmesinde her bir neferimiz önemli mücadeleler verdiğini görüyor ve bunun başlangıç noktasının yerelden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız, ardından ise ilçe belediyelerimizin tümünü kazanacağız."

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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