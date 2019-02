AK Parti'liler Cem Evini ziyaret etti

KAYSERİ, () - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Cem Evini ziyaret etti.

Ziyarete Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti ilçe başkanları ve partililer de yer aldı. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cem Evi'nin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu bildiklerini belirterek, "Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Hızır bayramınız da kutlu olsun. Biz buraya seçim zamanı gelseydik kalbimiz rahat olmazdı. Bizler her zaman buraya geldik. Sizler kapılarınızı her zaman açtınız. Acılarınızda ve mutluluklarınızda hep beraber olduk. Davetlerinize hep icabet ettik. Bunun için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç da, "Bizler sizleri seviyoruz, beraber çalışmaktan da hep mutluluk duydum. Kayseri'nin huzur şehri olmasındaki katkılarınızı biliyorum, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız her çalışmada yardımlarını esirgemediler. İstek ve taleplerini de elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile hem Hızır bayramınızı hem de tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise birliğin bir anlam ifade ettiğine değinerek, "Kayseri Hacıbektaş-i Veli Cem Evi'nde Hızır Orucu sonrası yapılan Kavut Lokmasını kardeşlerimizle birlikte tattık. Her zaman söylediğimiz gibi bizim birliğimiz bereketimiz. Hep birlikte bir anlam ifade ederiz" dedi.

Programda kavut lokması ve hızır orucu hakkında bilgilendirmenin ardından bir açıklama yapan Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Sadık Genç de, Cem Evi'nin yapılmasında emeği olan Mehmet Özhaseki'ye ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

