AK Parti'li Sağıroğlu: Destek sizden hizmet bizden

YOMRA(Trabzon),() - AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak Mahallesi’ne bir araya geldiği vatandaşlara seslenen Sağıroğlu, "Sizlerden aldığımız güçle birlikte, Yomra'mıza ve Ocak Mahallemize daha çok hizmet getireceğiz. Destek sizden hizmet bizden” dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan Adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Sağıroğlu, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ve teşkilat mensupları ile birlikte Ocak Mahallesi’ne giderek, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Seçimlerde vatandaşlardan destek isteyen Sağıroğlu, "31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler benimle alakalı bir şeçim değildir. Türkiye’nin beka seçimdir. Bir tarafta AK partimizin MHP ile yaptığı Cumhur ittifakı karşımızda ise CHP, İYİ Parti ve HDP ortaklığında kurulan illet ittifakı vardır. Yani bir tarafta milletin temsilcisi, diğer tarafta ise PKK’nın destekçisi. Ocak Mahallemiz bundan önceki seçimlerde olduğu gibi gereğini yapar, Cumhur ittifakına desteğini verir. Bizde sizlerden aldığımız güçle birlikte, Yomra'mıza ve Ocak Mahallemize daha çok hizmet getirmiş oluruz. Destek sizden hizmet bizden” dedi.

'PROLERİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ'

Yomra'nın günden güne büyüdüğüne işaret eden Başkan Sağıroğlu, "Yomra'mız günden güne büyüyerek Trabzon’un parlayan yıldızı olmuş. Bu kadar hızlı büyüyen ve gelişen ilçenin yeniden iktidar gücüne ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere ben 2 dönem muhalefetten belediye başkanlığı yaptım. Muhalefetten belediye başkanlığı yapmanın ne olduğunu ben iyi bilirim. Kolay iş değildir. Biz bu iki dönemde gönüllere girdik ancak ilçemize mega proje kazandıramadık. İktidar dönemimizde ise mega projelerimizin alt yapısını tamamladık. Eski Oymalı Caddemizi kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırarak orada yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Kent Meydanı projemiz için gerekli alanda yıkım işlemini bitirdik. Çok yakın zaman içinde projemizi siz değerli vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Sağıroğlu, "Bu arada 15 Temmuz Millet Kıraathanemiz için uçağımızın projesini hazırladık. Bu projemizin startını da bir kaç ay içerisinde veriyoruz. Yomra için projeler saymakla bitmez. Bu projelerimizin içerisinde Türkiye’de emsali olmayan sürpriz projelerimizde var. Bunları da en yakın zamanda açıklayacağız. Hiç merakınız olmasın Yomra'mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhur ittifakı ile Yomra'mızda yeniden tarih yazmak için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek destek istedi.